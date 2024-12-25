Китай навчається на прикладі бойових дій в Україні – західні аналітики

Війна в Україні — це не просто віддалений конфлікт для Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Китайські військові розглядають його як лабораторію бойових дій у реальному часі та об'єкт для вивчення у власних стратегічних цілях.

Про це пише Defense One.

Масовані дронові атаки та способи радіоелектронної боротьби методично аналізуються та адаптуються для створення власної стратегії НВАК, яка використовуватиметься у майбутньому – на Тайвані, у Гімалаях чи за їх межами.

"Конфлікт в Україні наголосив на вирішальній ролі БПЛА у сучасній війні, особливо у зборі розвідданих, точному наведенні та придушенні оборони противника", – зазначають автори статті.

НВАК реагує, прагнучи розробляти та вдосконалювати різні типи безпілотників, зокрема дешеві дрони-камікадзе для масованих атак та FPV-дрони, ефективні для розвідки та ударів на близькій відстані.

Крім того, нещодавно в Китаї оголосили загальнонаціональний конкурс на розробку надбюджетних дронів, здатних здійснювати автономну навігацію, точне наведення, інтеграцію засобів радіоелектронної боротьби, розвідку на великій відстані, координацію рою БПЛА та логістичну підтримку.

Ця стратегія відповідає ширшим цілям Пекіна щодо досягнення технологічної переваги та оперативної готовності до "війни з високими ставками". Зокрема, Китай заохочує тактику "інтелектуальних бойових дій", наголошуючи на ролі дронів у створенні оперативної взаємодії в реальному часі між підрозділами.

Також читайте Підтримують російську агресію: Бербок розкритикувала Китай напередодні візиту до Пекіну

Стратегія НВАК у сфері застосування БПЛА розглядає системи координації на основі штучного інтелекту, які дозволять дронам співпрацювати в галузі точного наведення та заборони доступу без прямої участі людини. НВАК також прагне використовувати дрони для постійного спостереження, картування поля бою та розширення можливостей непрямого вогню.

"Ці зусилля демонструють перетворюючий підхід до тактичної війни", – зазначають автори статті.

Китайські військові також розглядають інтеграцію БПЛА як ключ до збільшення виживаності наземних військ. Натхнена використанням Україною безпілотних наземних транспортних засобів для логістики, розвідки та ведення бойових дій, НВАК представила логістичні UGV, які можуть перевозити корисні вантажі, евакуювати поранених та надавати підтримку у ближньому бою. Вона також тестує озброєні UGV із системами наведення на основі ШІ для міських боїв та захисту периметра. У повідомленнях наголошується на необхідності оснащення UGV передовими датчиками та засобами зв'язку, щоб їх можна було інтегрувати у ширші операції з БПЛА та пілотованою технікою. Крім того, Китай модернізує свою бронетехніку, оснащуючи її багатошаровою системою оборони, розрахованою на протидію дронам і протитанковим ракетам з урахуванням технологічних рішень, що застосовуються на полі бою в Україні.

Видання наголошує, що всі ці зміни вказують на серйозний намір Китаю вчитися на чужих війнах, що є історичною ознакою успішних військових реформ.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Китай швидкими темпами нарощує свій ядерний арсенал. Протягом останнього року країна виробила щонайменше 100 нових боєголовок, і нині її арсенал налічує понад 600 одиниць.

Читайте також: