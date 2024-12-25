В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: яка загроза існує

У повітряному просторі України помічено ворожі "Шахеди".
Пізно увечері в середу, 25 грудня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
У Повітряних силах повідомили про рух ворожих БпЛА:
- на півночі Чернігівщини, курс південно-західний та південно-східний;
- на півдні Чернігівщини, курс південно-західний (Полтавщина);
- на півночі Полтавщини курс західний (Черкащина);
- на сході Кіровоградщини, курс східний (Дніпро);
- на південному-сході Сумщини, курс на Полтавщину.
Окрім того, моніторингові канали повідомляють про зліт 2 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з Енгельса в бік Каспія. Однак, ймовірно, це тільки тренувальний політ.
Нагадаємо, у Росії в ніч проти 25 грудня було зафіксовано зліт бортів стратегічної авіації Ту-95.
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