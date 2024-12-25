В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: яка загроза існує

Пізно увечері в середу, 25 грудня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих БпЛА:

на півночі Чернігівщини, курс південно-західний та південно-східний;

на півдні Чернігівщини, курс південно-західний (Полтавщина);

на півночі Полтавщини курс західний (Черкащина);

на сході Кіровоградщини, курс східний (Дніпро);

на південному-сході Сумщини, курс на Полтавщину.

Окрім того, моніторингові канали повідомляють про зліт 2 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з Енгельса в бік Каспія. Однак, ймовірно, це тільки тренувальний політ.

Нагадаємо, у Росії в ніч проти 25 грудня було зафіксовано зліт бортів стратегічної авіації Ту-95.

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