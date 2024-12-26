Румунія закриває десятки КПП на кордоні: коли і чому це станеться

В МВС країни повідомили, що йдеться про пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Болгарією.

У Румунії від 1 січня 2025 року припинять функціонування 30 пунктів пропуску на її кордонах. Йдеться про скасування прикордонного контролю на в'їзді/виїзді до інших країн Євросоюзу через набуття статусу повноправного члена Шенгенської зони.

Про це пише Digi24.

У Міністерстві внутрішніх справ Румунії повідомили, що 30 пунктів пропуску на кордоні з Болгарією та Угорщиною закриють вже у перший день нового року, але вибіркові перевірки документів поки що можуть проводитись.

Відповідне рішення, згідно з яким до складу Шенгенської зони прийняли Румунію і Болгарію, Рада ЄС ухвалила ще 12 грудня. Це стало можливим після того, як Австрія зняла своє вето на приєднання цих країн до безвізового європейського простору.

Нагадаємо, після набуття чинності рішення про включення до Шенгенської зони, у Румунії та Болгарії буде скасовано контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

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