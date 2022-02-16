Семь погибших и 14 пропавших без вести: в Канаде затонуло испанское судно

Семь погибших и 14 пропавших без вести: в Канаде затонуло испанское судно

Трое членов экипажа были спасены. Спасатели ведут поиски тех, кто мог выжить.

По меньшей мере, семь человек погибли, а 14 числятся пропавшими без вести после того, как испанское рыболовное судно Villa de Pitanxo затонуло в море у северо-восточного побережья Канады.

Об этом сообщает The Guardian.

Трое членов экипажа были спасены. Спасатели ведут поиски тех, кто мог выжить. Семь тел обнаружены во время поисковой операции, которой мешали ветер, бурное море и плохая видимость. Самолет, два вертолета и четыре катера прочесывают территорию в поисках моряков.

"Тот факт, что мы уже нашли троих выживших в спасательной шлюпке, дает нам надежду, что другие смогли либо одеть спасательные жилеты, либо сесть в спасательные шлюпки и покинуть судно", — сказал Брайан Оуэнс из Канадского Объединенного спасательного координационного центра.

В состав экипажа из 24 человек входили 16 испанцев, а также граждане Перу и Ганы.

Напомним, что в России затонуло крабовое судно с 15 моряками на борту: есть погибший.

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