Сеул потратит миллионы долларов, чтобы остановить эпидемию одиночества

За неимением времени и много работы люди теряют навыки общения.

Ежегодно тысячи южнокорейцев умирают в одиночестве, а их тела обнаруживают через дни и недели после смерти. В ближайшие пять лет Сеул выделит около $327 миллионов для борьбы с одиночеством граждан.

Об этом пишет CNN.

Проблема стала настолько серьезной, что власти решили принять меры – для одиноких людей запустят горячую линию и онлайн-платформу для консультаций.

Впоследствии будут введены личные визиты к одиноким людям. Также в Сеуле организуют психологические сессии и зеленые зоны, графики питания для пенсионеров, а также внедрят специальную систему поиска изолированных корейцев.

Главная цель – поощрить людей выходить на улицы и общаться с другими, например, заниматься спортом или садоводством, или ходить в книжные клубы.

Проблема одиночества возросла в последнее десятилетие — ее считают особенностью корейской культуры.

В 2023 году в одиночестве умер 3661 житель Южной Кореи. В то же время, среди них подавляющее число мужчин — более 84%.

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала одиночество глобальной угрозой для здоровья. Ее влияние эквивалентно выкуриванию 15 сигарет в день. Проблема одиночества обострилась из-за пандемии COVID-19. Карантин приостановил экономическую и социальную активность людей, поэтому уровень одиночества повысился.

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