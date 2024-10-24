Сеул витратить мільйони доларів, щоб зупинити епідемію самотності

За браком часу і купою роботи люди втрачають навички спілкування.

Щороку тисячі південнокорейців помирають на самоті, а їхні тіла виявляють за дні та тижні після смерті. Тож у найближчі пʼять років Сеул виділить близько $327 мільйонів для боротьби з самотністю громадян.

Про це пише CNN.

Проблема стала настільки серйозною, що влада вирішила вжити заходів — для самотніх людей запустять гарячу лінію та онлайн-платформу для консультацій.

Згодом запровадять особисті візити до самотніх людей. Також у Сеулі організують психологічні сесії та зелені зони, графіки харчування для пенсіонерів, а ще впровадять спеціальну систему пошуку ізольованих корейців.

Головна мета — заохотити людей виходити на вулиці та спілкуватися з іншими, наприклад, займатися спортом або садівництвом, або ходити до книжкових клубів.

Проблема самотності зросла протягом останнього десятиліття — її вважають особливістю корейської культури.

2023 року на самоті помер 3661 житель Південної Кореї. Водночас серед них переважна кількість чоловіків — понад 84%.

Не так давно Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) назвала самотність глобальною загрозою для здоровʼя. Її вплив еквівалентний курінню 15 сигарет на день. Проблема самотності загострилася через пандемію COVID-19. Карантин зупинив економічну та соціальну активність людей, тому рівень самотності підвищився.

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