Северная Корея предупредила о возможности ядерной войны

В КНДР заявили, что подготовили "самую сильную стратегию ответа" сотрудничеству США, Японии и Южной Кореи.

В воскресенье, 5 ноября, Северная Корея заявила, что военное сотрудничество между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией вошло в "очень опасную стадию", которая может поставить Корейский полуостров на грань ядерной войны.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на крупнейшую государственную газету КНДР Rodong Sinmun.

"Никто не может гарантировать, что военное сотрудничество между этими тремя странами [США, Японией и Южной Кореей] не приведет к "ядерной войне и третьей мировой войне", — говорится в сообщении главного рупора Пхеньяна.

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В то же время в государственном издании КНДР объявили о "сильнейшей стратегии ответа", которая заключается в наличии ядерного оружия. Свою деятельность в этом направлении Северная Корея называет "самообороной" для того, чтобы "тщательно оградить себя от разжигания войны врагом" и "защитить мир и стабильность в регионе".

Этим заявлением коммунистические власти КНДР, очевидно, отреагировали на военные учения, проведенные в начале октября США, Японией и Южной Кореей и предусматривавшие запрет морского движения в водах к югу от Корейского полуострова, чтобы усилить координацию безопасности против угроз Северной Кореи.

Кроме того, в этот же день Северная Корея объявила о новом государственном празднике 18 ноября — в честь прошлогоднего успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17, прозванной военными аналитиками "ракетой-монстром".

В Северной Корее заявили, что этим запуском было продемонстрировано миру "величие ядерного государства мирового уровня и страны, обладающей самой мощной межконтинентальной баллистической ракетой".

Напомним, в прошлом году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что цель его страны – иметь самую мощную ядерную силу в мире.

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