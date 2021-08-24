"Северный поток-2" закончат в сентябре — Bloomberg

Судно-трубоукладчик Fortuna должно закончить все работы до 12 августа.

Окончание строительства российского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

По информации издания, именно эта дата указана в сообщении разослало немецкое Управление по водного сообщения и судоходству.

Следует дауважиты, что до 12 сентября судно-трубоукладчик Fortuna должно закончить все работы. Эту информацию подтверждают и в российском информагентстве РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский газопровод "Северный поток-2 " почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможна.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проектом "Северный поток-2". Украина через это инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

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