"Северный поток-2" закончат в сентябре — Bloomberg

Судно-трубоукладчик Fortuna должно закончить все работы до 12 августа.
Окончание строительства российского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября.
Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.
По информации издания, именно эта дата указана в сообщении разослало немецкое Управление по водного сообщения и судоходству.
Следует дауважиты, что до 12 сентября судно-трубоукладчик Fortuna должно закончить все работы. Эту информацию подтверждают и в российском информагентстве РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский газопровод "Северный поток-2 " почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможна.
Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проектом "Северный поток-2". Украина через это инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.