Швейцария обновит сеть ядерных укрытий: какая причина

Швейцария планирует модернизировать свои старые ядерные укрытия. Они все больше рассматриваются как важный ресурс в периоды глобальной нестабильности, в частности, после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщило издание Reuters.

Правительство страны начало консультации по усовершенствованию сети бункеров, обеспечивающих защиту от бомб и ядерной радиации. Швейцария имеет закон 1963 года, гарантирующий место в укрытии для каждого из девяти миллионов граждан, включая иностранцев и беженцев.

"В ближайшие годы (Швейцарская, — Ред.) конфедерация хочет устранить некоторые исключения из действующих правил и обновить некоторые старые укрытия", — заявил командующий гражданской защитой кантона Во Луи-Анри Деларажаз.

В октябре правительство Швейцарии инициировало консультации по повышению "устойчивости Швейцарии в случае вооруженного конфликта" и намерено обновить старые сооружения на сумму 220 миллионов швейцарских франков, что эквивалентно $250 миллионов.

"Это не значит, что мы готовимся к конфликту — это не наше сообщение — но у нас есть сеть укрытий, и мы должны поддерживать их в надлежащем состоянии и обеспечивать их функциональность", — добавил командующий.

Он сообщил, что его офис начал получать значительное количество звонков от обеспокоенных граждан по хранилищам после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Несмотря на то, что большинство швейцарцев имеют частные бункеры, некоторые люди рассчитывают на общественные укрытия.

Напомним, Швейцария прекратила экспорт боеприпасов польским компаниям.

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