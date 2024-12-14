Швейцарія оновить мережу ядерних укриттів: яка причина

Швейцарія планує модернізувати свої старі ядерні укриття. Вони все більше розглядаються як важливий ресурс у періоди глобальної нестабільності, зокрема після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомило видання Reuters.

Уряд країни розпочав консультації щодо вдосконалення мережі бункерів, що забезпечують захист від бомб і ядерної радіації. Швейцарія має закон 1963 року, який гарантує місце в укритті для кожного з дев'яти мільйонів громадян, включаючи іноземців і біженців.

"У найближчі роки (Швейцарська, - Ред.) Конфедерація хоче усунути деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття", - заявив командувач цивільним захистом кантону Во Луї-Анрі Деларажаз.

У жовтні уряд Швейцарії ініціював консультації щодо підвищення "стійкості Швейцарії у випадку збройного конфлікту" та має намір оновити старі споруди на суму 220 мільйонів швейцарських франків, що еквівалентно $250 мільйонів.

"Це не означає, що ми готуємося до конфлікту — це не є нашим повідомленням — але у нас є мережа укриттів, і ми повинні підтримувати їх у належному стані та забезпечувати їхню функціональність", - додав командувач.

Він повідомив, що його офіс почав отримувати значну кількість дзвінків від занепокоєних громадян щодо сховищ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Незважаючи на те, що більшість швейцарців мають приватні бункери, деякі люди розраховують на громадські укриттями.

Нагадаємо, Швейцарія припинила експорт боєприпасів польським компаніям.

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