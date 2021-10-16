Сильное землетрясение всколыхнуло Бали: есть жертвы

Подземные толчки зафиксировали в районах Карангасем и Бангли.

На острове Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8. Погибли, по меньшей мере, три человека, еще семеро пострадали. Угроза цунами не объявлялась.

Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

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Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки зафиксировали в районах Карангасем и Бангли.

Национальное агентство по предупреждению стихийных бедствий Индонезии (BNPB) подтвердило гибель трех человек, еще семеро пострадали. После землетрясения в том же районе зафиксировали афтершок магнитудой 4,3.

Напомним, в сентябре на Крите произошло самое мощное за 60 лет землетрясение. Толчки магнитудой около шести баллов вызвали обвалы горных пород. В столице острова, городе Ираклион, повреждены десятки домов.

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