Сильний землетрус сколихнув Балі: є жертви

Підземні поштовхи зафіксували у районах Карангасем і Банглі.

На острові Балі стався землетрус магнітудою 4,8. Загинули щонайменше троє людей, ще семеро постраждали. Загроза цунамі не оголошувалася.

Про це свідчать дані Геологічної служби США (USGS).

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Відомо, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Підземні поштовхи зафіксували у районах Карангасем і Банглі.

Національне агентство із запобігання стихійним лихам Індонезії (BNPB) підтвердило загибель трьох осіб, ще семеро постраждали. Після землетрусу в тому ж районі зафіксували афтершок магнітудою 4,3.

Нагадаємо, у вересі на Криті стався найпотужніший за 60 років землетрус. Поштовхи магнітудою майже шість балів спричинили обвали гірських порід. У столиці острова, місті Іракліон, пошкоджені десятки будинків.

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