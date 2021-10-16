Сильний землетрус сколихнув Балі: є жертви

Підземні поштовхи зафіксували у районах Карангасем і Банглі.
На острові Балі стався землетрус магнітудою 4,8. Загинули щонайменше троє людей, ще семеро постраждали. Загроза цунамі не оголошувалася.
Про це свідчать дані Геологічної служби США (USGS).
Відомо, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Підземні поштовхи зафіксували у районах Карангасем і Банглі.
Національне агентство із запобігання стихійним лихам Індонезії (BNPB) підтвердило загибель трьох осіб, ще семеро постраждали. Після землетрусу в тому ж районі зафіксували афтершок магнітудою 4,3.
Нагадаємо, у вересі на Криті стався найпотужніший за 60 років землетрус. Поштовхи магнітудою майже шість балів спричинили обвали гірських порід. У столиці острова, місті Іракліон, пошкоджені десятки будинків.