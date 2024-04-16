Сильные ливни в ОАЭ: дороги превратились в бурные реки (видео)

В результате сильных дождей и шквального ветра, накрывших Объединенные Арабские Эмираты в ночь на вторник, 16 апреля, затоплены дороги и отменены все авиарейсы в международном аэропорту Дубая.

Об этом пишет АР.

Улицы городов и автомагистрали во всех семи эмиратах превратились в бурные реки, в которых застряли автомобили. Ночью несколько молний попало в шпиль самого высокого здания в мире – башни Бурдж-Халифа. Пока не сообщается, получило ли здание какие-либо повреждения в результате грозы.

По начальным оценкам за утро в Дубае выпало более 30 миллиметров дождя, а в течение дня ожидается до 128 мм осадков.

Из-за сложных погодных условий в ОАЭ отменили занятия в учебных заведениях, а госслужащих временно перевели на удаленную работу.

Ситуацию с подтоплением дорог усложняет отсутствие дренажных сооружений. Эмираты расположены в засушливом регионе, где дожди происходят очень редко и преимущественно в зимние месяцы. Власти отправили на улицы специальную технику, чтобы откачать воду.

Дожди также прошли в соседних с Эмиратами странах, в частности в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии. В Омане из-за ливней погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых около десяти детей.

Напомним, в РФ произошел потоп. В реках Урала и Сибири стремительно растет уровень воды. Эвакуированы тысячи людей из полностью затопленных городов.

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