Сирия перехватила несколько выпущенных из Израиля ракет

Сирия перехватила несколько выпущенных из Израиля ракет

В результате перехвата был нанесен материальный ущерб.

Сирийские средства ПВО в ночь на понедельник, 31 января, перехватили несколько ракет, выпущенных из Израиля в сторону Дамаска.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает SANA.

Отмечается, что в результате перехвата был нанесен материальный ущерб. В то же время, информации о жертвах или пострадавших нет.

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По данным издания, ракеты были запущены со стороны Райяка, ливанского города к востоку от Бейрута. В Израиле эту информацию пока не прокомментировали.

В прошлом месяце израильские военные нанесли авиаудар по портовому городу Латакия на северо-западе Сирии. В общем в декабре сирийская сторона информировала о трех израильских атаках.

Между тем, Объединенные Арабские Эмираты утром в понедельник, 31 января, во время официального визита президента Израиля Ицхака Герцога перехватили выпущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету.

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