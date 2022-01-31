Сирія перехопила декілька запущених з Ізраїлю ракет

Внаслідок перехоплення було завдано матеріальних збитків.

Сирійські засоби ППО у ніч проти понеділка, 31 січня, перехопили декілька ракет, запущених з Ізраїлю у бік Дамаска.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє SANA.

Зазначається, що внаслідок перехоплення було завдано матеріальних збитків. Водночас інформації щодо жертв чи постраждалих немає.

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За даними видання, ракети було запущено з боку Райяка, ліванського міста на схід від Бейрута. В Ізраїлі цю інформацію ще не прокоментували.

Минулого місяця ізраїльські військові завдали авіаудару по портовому місту Латакія на північному заході Сирії. Загалом у грудні сирійська сторона інформувала про три атаки з боку Ізраїлю.

Тим часом Об'єднані Арабські Емірати вранці в понеділок, 31 січня, під час офіційного візиту президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа перехопили випущену єменськими повстанцями-хуситами балістичну ракету.

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