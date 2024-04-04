Суд не принял у Трампа залог по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в 175 млн долларов по делу о мошенничестве, однако суд не принял его.

Об этом пишет Newsweek.

В электронной судебной системе отмечено, что документы республиканца были "возвращены на доработку". Причиной названо отсутствие финансового отчета и доверенности.

В случае неуплаты штрафа прокуратура штата Нью-Йорка ранее угрожала Трампу отобрать у него имущество, в том числе легендарную башню его имени и роскошное имение во Флориде.

Сначала суд постановил, что Трамп должен заплатить 350 млн долларов штрафа за мошенничество, а с учетом процентов наказания выросло до 454 млн.

Миллиардеру, у которого есть проблема с наличными деньгами, не удалось получить такую сумму от компаний-поручителей, из-за чего угроза конфискации имущества стала вполне реальной.

Республиканец пытался привлечь средства сторонников, которые те жертвуют на его предвыборную кампанию – что не вполне легально. В конце концов, суд снизил сумму залога почти в три раза.

Напомним:

Трамп внес залог, чтобы помешать генеральному прокурору Нью-Йорка получить почти полмиллиарда долларов по решению суда о мошенничестве против него и его бизнеса. Это временно положило конец противостоянию, которое могло привести к потере части собственности бывшего президента.

Сумму, которую он вынужден был выплатить, апелляционный суд уменьшил с полной суммы – которую, по утверждению Трампа, было бы невозможно получить – до 175 млн долларов на прошлой неделе.

Внесение залога произошло в результате судебного запрета, вынесенного на прошлой неделе судьей, который занимается отдельным уголовным делом, которое должно быть передано в суд в конце этого месяца и было расширено другим судом Нью-Йорка.

В феврале этого года суд в Нью-Йорке обязал экспрезидента США заплатить 454 млн долларов штрафа, включая проценты, по так называемому делу о мошенничестве. В решении суда говорится, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, получая тем более выгодные банковские кредиты.

Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала Трампу семь обвинений, среди которых мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов.

Это решение стало результатом рассмотрения гражданского иска против Трампа, поданного в сентябре 2022 года генпрокурором штата Нью-Йорк.

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