Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство

Колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу на 175 млн доларів у справі про шахрайство, однак суд не прийняв її.

Про це пише Newsweek.

В електронній судовій системі зазначено, що документи республіканця було "повернено на доопрацювання". Причиною названо відсутність фінансового звіту та довіреності.

У разі несплати штрафу прокуратура штату Нью-Йорка раніше погрожувала Трампу відібрати в нього майно, зокрема легендарну башту його імені та розкішний маєток у Флориді.

Спершу суд постановив, що Трамп має сплатити 350 млн доларів штрафу за шахрайство, а з урахуванням відсотків покарання зросло до 454 млн.

Мільярдеру, в якого є проблема з готівкою, не вдалося отримати таку суму від компаній-поручителів, через що загроза конфіскації майна стала цілком реальною.

Республіканець намагався залучити кошти прихильників, які ті жертвують на його передвиборчу кампанію – що не є цілком легальним. Зрештою суд знизив суму застави майже утричі.

Нагадаємо:

Трамп вніс заставу, щоб перешкодити генеральному прокурору Нью-Йорка отримати майже пів мільярда доларів за рішенням суду про шахрайство проти нього та його бізнесу. Це тимчасово поклало край протистоянню, яке могло призвести до втрати частини власності колишнього президента.

Суму, яку він був змушений виплатити, апеляційний суд зменшив з повної суми – яку, за твердженням Трампа, було б неможливо отримати – до 175 млн доларів минулого тижня.

Внесення застави відбулося в результаті судової заборони, винесеної минулого тижня суддею, який займається окремою кримінальною справою, що має бути передана до суду наприкінці цього місяця і була розширена іншим судом Нью-Йорка.

У лютому цього року суд у Нью-Йорку зобов’язав експрезидента США сплатити 454 млн доларів штрафу, включно з відсотками, у так званій справі про шахрайство. В ухвалі суду йдеться, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити.

Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких – шахрайство, підробка документів, складання неправдивих фінансових звітів.

Це рішення стало результатом розгляду цивільного позову проти Трампа, поданого у вересні 2022 року генпрокуроркою штату Нью-Йорк.

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