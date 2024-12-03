Суд в Германии объявил приговоры убийцам украинцев-баскетболистов

Ранее прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за украинского происхождения.
Суд в городе Эссен приговорил к продолжительному заключению четырех несовершеннолетних, причастных к убийству двух украинских подростков-баскетболистов, совершенного в феврале этого года в Обергаузене.
Об этом сообщил WDR.
Суд признал, что четверо подростков, которым на начало судебного процесса было от 14 до 16 лет, напали с ножами и дубинками на двух украинцев, а потому они виновны в их смерти. Вместе с тем, суд не нашел в их действиях ксенофобского мотива, мол, обвиняемые действовали, "осознавая", что им "не нужна причина, чтобы кого-то убить".
Согласно вынесенному приговору суду, двое из обвиняемых приговорены к восьми с половиной годам заключения, а еще двое – к десяти годам.
Впрочем, поскольку сами обвиняемые еще несовершеннолетние, они будут отбывать свое наказание в колонии для несовершеннолетних, решили судьи.
Подсудимые попросили прощения у родителей убитых украинцев.
Напомним, к 15 годам заключения приговорили женщину, корректировавшую ракетно-дроновые удары России по Житомирской области.
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