Суд в Германии объявил приговоры убийцам украинцев-баскетболистов

Суд в городе Эссен приговорил к продолжительному заключению четырех несовершеннолетних, причастных к убийству двух украинских подростков-баскетболистов, совершенного в феврале этого года в Обергаузене.

Об этом сообщил WDR.

Суд признал, что четверо подростков, которым на начало судебного процесса было от 14 до 16 лет, напали с ножами и дубинками на двух украинцев, а потому они виновны в их смерти. Вместе с тем, суд не нашел в их действиях ксенофобского мотива, мол, обвиняемые действовали, "осознавая", что им "не нужна причина, чтобы кого-то убить".

Согласно вынесенному приговору суду, двое из обвиняемых приговорены к восьми с половиной годам заключения, а еще двое – к десяти годам.

Впрочем, поскольку сами обвиняемые еще несовершеннолетние, они будут отбывать свое наказание в колонии для несовершеннолетних, решили судьи.

Подсудимые попросили прощения у родителей убитых украинцев.

Напомним, к 15 годам заключения приговорили женщину, корректировавшую ракетно-дроновые удары России по Житомирской области.

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