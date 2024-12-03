Суд у Німеччині оголосив вироки убивцям українців-баскетболістів

Раніше прокуратура припускала, що на спортсменів напали через українське походження.

Суд у місті Ессен засудив до тривалого ув’язнення чотирьох неповнолітніх, причетних до вбивства двох українських підлітків-баскетболістів, скоєного в лютому цього року в Обергаузені.

Про це повідомило WDR.

Суд визнав, що четверо підлітків, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали з ножами та кийками на двох українців, а тому вони винні у їхній смерті. Разом з тим суд не знайшов у їхніх діях ксенофобського мотиву, мовляв, обвинувачені діяли, "усвідомлюючи", що їм "не потрібна причина, щоб когось убити".

Згідно з ухваленим вироком суду, двоє з обвинувачених засуджено до восьми з половиною років ув’язнення, а ще двоє – до десяти років.

Утім, оскільки самі обвинувачувані ще неповнолітні, то відбуватимуть вони своє покарання в колонії для неповнолітніх, вирішили судді.

Підсудні попросили вибачення у батьків вбитих українців.

Нагадаємо, до 15 років ув'язнення засудили жінку, яка коригувала ракетно-дронові удари Росії по Житомирській області.

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