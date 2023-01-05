Танки могут стать частью следующего этапа помощи Украине – МИД Британии

После значительного количества БТР и БМП, о передаче которых объявили Франция, Штаты и Германия, Украина вскоре имеет все шансы получить танки – столь необходимые для наших защитников.

Танки могут стать частью "следующего этапа" передачи военной помощи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли на совместном брифинге со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает The Guardian.

Он отметил, что данная тема находится в зоне постоянного внимания Запада.

"Мы предоставляем такую военную технику, которая способна нанести решающий удар по российским целям на расстоянии", – сказал Клеверли.

Он заверил, что Британия будет продолжать работать со своими международными партнерами, чтобы у Украины было все необходимое для обороны.

"Танки вполне могут быть частью этого. Откуда они поступят, какие союзники их предоставят – это то, над чем мы, конечно, работаем в координации друг с другом", – сказал британский министр.

В свою очередь Бербок заверила, что Германия готова предоставить Украине наступательное вооружение для освобождения оккупированных территорий.

"Если Путин считает, что удержит власть дольше, чем мы сможем помогать Украине оружием, он ошибается", – сказала глава немецкого МИД.

Напомним, что Франция передаст Украине БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC. А президент США Джо Байден рассматривает возможность передачи Украине БМП Bradley.

Позже стало известно, что Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot. Кроме того, Берлин намерен отправить Украине БМП Marder.

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