Трамп назвал новейший истребитель в свою честь

Экспериментальный образец истребителя тайно испытывался около пяти лет.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании истребителя шестого поколения, которое он назвал F-47. Такое название, как предполагают некоторые американские журналисты, не случайно, поскольку Трамп является 47-м американским президентом.

Заявление о новом истребителе Дональд Трамп сделал в пятницу, 21 марта, на брифинге в Белом доме.

47-й президент США также отметил, что работа по созданию новейшего истребителя проходит по его указанию.

При этом он добавил, что экспериментальный образец истребителя тайно испытывался около пяти лет.

Контракт на разработку истребителя получила корпорация Boeing.

"Ничто в мире не сравнится с ним даже близко, и он будет называться F-47", — подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США добавил, что этот самолет будет "самым совершенным, мощным и самым смертоносным самолетом, когда-либо созданным".

В то же время, по словам Трампа, союзникам по НАТО Вашингтон "будет продавать упрощенные версии самолетов, потому что, возможно, они перестанут быть союзниками".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Департамента образования.

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