Трамп назвав новітній винищувач на свою честь

Експериментальний зразок винищувача таємно випробовувався майже п'ять років.

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення винищувача шостого покоління, який він назвав F-47. Така назва, як припускають деякі американські журналісти, не випадкова, оскільки Трамп є 47-м американським президентом.

Заяву про новий винищувач Дональд Трамп зробив у п’ятницю, 21 березня, на брифінгу в Білому домі.

47-й президент США також наголосив, що робота зі створення новітнього винищувача відбувається за його вказівкою.

При цьому він додав, що експериментальний зразок винищувача таємно випробовувався майже п'ять років.

Контракт на розробку винищувача отримала корпорація Boeing.

"Ніщо у світі не зрівняється з ним навіть близько, і він називатиметься F-47", - наголосив Дональд Трамп.

Президент США додав, що цей літак буде "найдосконалішим, найпотужнішим і найсмертоноснішим літаком, коли-небудь створеним".

Водночас, за словами Трампа, союзникам по НАТО Вашингтон "продаватиме спрощені версії літаків, бо, можливо, вони перестануть бути союзниками".

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти.

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