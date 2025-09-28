Трамп выступит на срочно созванном совещании военного руководства в Квантико / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп примет участие в срочно созванном совещании высших военных руководителей, которое состоится 30 сентября.

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Associated Press со ссылкой на чиновника, сообщившего о планах президента на условиях анонимности, поскольку не имела права раскрывать информацию до официального объявления.

На встречу военной базы морской пехоты США в Квантико (Вирджиния) за короткое время вызваны сотни генералов и адмиралов — командующих со званием «одна звезда» и выше, а также их ведущих советников. Инициатором собрания выступил министр обороны Пит Гегсет.

На днях Трамп заявил, что на встрече будут говорить «об успехах в военной сфере, о хорошей форме и о многих позитивных вещах».

О проведении совещания стало известно еще накануне, однако его причины сперва не назывались. Когда журналисты впервые задали вопрос о встрече, Трамп выглядел неосведомленным, отмечает источник.

«Я буду там, если они этого хотят. Но почему из этого делают такое большое дело? — сказал он тогда.

По словам представителя Белого дома, участие президента сначала не входило в планы, однако он сам принял решение приехать.

Эксперты отмечают, что присутствие Трампа повышает риск политизации мероприятия, которое формально является встречей аполитичных военных лидеров.

«В июне президент уже выступал с речью в стиле предвыборной кампании перед военными на базе в Форт-Брэгг (Северная Каролина), резко критикуя своего предшественника-демократа Джо Байдена», — говорится в сообщении.

Кроме того, республиканский президент все активнее привлекает военных по внутренним делам, заявляя, что это необходимо для борьбы с преступностью в городах, где демократические лидеры «не способны обеспечить безопасность».

Национальная гвардия продолжает патрулировать округ Колумбия, а также готовится к меньшему развертыванию в Мемфисе (Теннесси). Ранее Трамп сообщил, что отправит войска и в Портленд (Орегон), чтобы «защитить от внутренних террористов».

Несмотря на отрицание местных властей, он уже ранее направлял Национальную гвардию и морскую пехоту в Лос-Анджелес во время протестов против иммиграционных рейдов.

В Пентагоне подтвердили, что Гегсет должен выступить перед высшим военным руководством в начале следующей недели.

В вооруженных силах США в настоящее время служит около 800 генералов и адмиралов разных рангов, командующих тысячами военнослужащих более чем в десятке стран мира.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предположение о том, что США, вероятно, свернут дипподдержку Киева и «опрокинут» всю ответственность за урегулирование конфликта на ЕС.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил о возможности возвращения Украиной своих территорий к границам 1991 года. Это удивило мировых лидеров и экспертов.