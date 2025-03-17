Трамп сообщил, что завтра раскроет "Тайну десятилетий"

Трамп заявил, что документы об убийстве Кеннеди представят миру 18 марта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта опубликует "все документы", связанные с убийством 35 президента Джона Кеннеди в 1963 году.

Об этом сообщает Clash Report.

"Люди ждали этого десятилетиями", – отметил он.

По словам главы Белого дома, в США обнародуют около 80 000 страниц файлов, связанных с Джоном Кеннеди.

Трамп также добавил, что поручил ответственным лицам и группе специалистов, которую собрала директор национальной разведки США Тулси Габбард, "подготовить эти материалы".

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит во время поездки в Даллас (Техас) 22 ноября 1963 года. Подозреваемым в убийстве назвали Ли Гарви Освальда. Следствие установило, что он действовал самостоятельно, однако многие американцы уверены, что убийство могло быть заказным.

Через два дня, 24 ноября 1963 года, Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа владельцем ночного клуба Джеком Руби.

Гриф секретности сроком на 25 лет был установлен на все документы, содержащие информацию о покушении на Кеннеди, по указу президента Джорджа Буша-старшего в 1992 году.

Джон Кеннеди и его жена Жаклин / Фото: Associated Press

Напомним, что одним из первых действий Трампа после вступления в должность в январе было подписание указа об обнародовании файлов, связанных с убийствами президента Джона Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди (брата Джона Кеннеди) и Мартина Лютера Кинга.

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