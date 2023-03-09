Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию - росСМИ

Такой шаг со стороны Турции стал неожиданностью для российских закупщиков.

Таможенная служба прекратила оформление санкционных грузов, которые запрещено поставлять в Россию, заблокировав их доставку.

Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Сообщается, что после остановки транзита санкционных товаров в России срочно начали искать альтернативные маршруты доставки. Участники рынка заявили, что таможенная служба Турции блокирует именно санкционные товары.

"Еще вчера мы начали получать сообщения от агентов о том, что отменяются ранее согласованные поставки. Сказали, что причина заключается в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляются в Россию", — заявил директор российской компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

Он отметил, что Турция начала блокировать санкционные товары не турецкого происхождения, когда россияне попытались еще раз оформить груз, система снова отказала.

Директор компании Transasia Logistics Валерий Савенков заявил, что официальных заявлений от Анкары, скорее всего, не будет, поскольку тогда она признается, что раньше разрешала поставлять в Россию санкционные товары.

"На сегодняшний день система оформления транзита и экспортных на Россию в Турции не работает", — добавил он.

Ряд собеседников издания связывают блокировку с недавним визитом в Анкару Госсекретаря США Энтони Блинкена. Также США усиливают давление на Объединенные Арабские Эмираты, ставшие центром поставки санкционной электроники в Россию.

Напомним, ранее представители правительства Соединенных Штатов и глав ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности и торговли по введению санкций против алмазной индустрии России.

Также мы информировали, что ранее входящий в ближайшее окружение Кремля российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что в бюджете России может не хватить денег уже в следующем году, если страна не получит инвестиций от "дружественных" стран.

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