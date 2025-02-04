Турция вытесняет Россию из Африки: что это значит для Украины

Россия проигрывает стратегическое противостояние в Африке, и Турция становится одной из ключевых сил, вытесняющих Кремль из региона.

Турция укрепляет свое присутствие в Африке, постепенно вытесняя Россию. Чад официально передал Анкаре две бывшие французские военные базы, расположенные у границы с Ливией и Суданом.

Как сообщил лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, это соглашение свидетельствует об изменении геополитического баланса в регионе.

"Армия Чада уже активно использует Bayraktar TB2, а на уволенной французами базе Файя-Ларжо теперь работает техническая группа Baykar. Анкара не просто продает дроны, а заходит с полным пакетом военной поддержки, от инструкторов до технического обслуживания", – отметил Коваленко.

Россия пытается закрепиться из-за хаоса

На фоне выхода Франции из Мали, Буркина-Фасо, Нигера, а также сворачивания контингентов в Кот-д'Ивуаре, Сенегале и Чади Москва пытается закрепиться в Африке через так называемый "Африканский корпус". Эта структура, созданная на основе бывшей ПИК "Вагнер", работает в Центральноафриканской Республике, Нигере и Судане под контролем Минобороны РФ.

Однако Чад оставался последним прозападным форпостом в регионе, и теперь его сотрудничество с Турцией изменяет ситуацию.

Турция играет системно, Россия – хаотично

Анкара использует комплексный подход к расширению влияния: открывает военные базы, поддерживает местные правительства и развивает дипломатические и экономические связи.

В 2002 году Турция имела всего 12 посольств в Африке, а в 2022 году – уже 44. Дипломатическое представительство африканских стран в Турции также выросло – с 10 до 38.

В то же время Кремль теряет рычаги влияния. Россия больше не единственный поставщик оружия для африканских стран – турецкие беспилотники становятся все более востребованными. В отличие от Турции и Китая Россия не предлагает Африке ничего, кроме списания старых долгов и пустых обещаний о строительстве АЭС или освоении космоса.

Что это значит для Украины

Ослабление России в Африке входит в интересы Украины, потому что Москва теряет еще один плацдарм для своего геополитического влияния. Турецкое усиление в Чади, наряду с Ливией, где РФ делает ставку на маршала Хафтара (которому 81 год), может стать критическим ударом по возможностям Кремля.

Россия проигрывает стратегическое противостояние в Африке, и Турция становится одной из ключевых сил, вытесняющих Кремль из региона.