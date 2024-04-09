Умер гениальный физик современности, открывший "частицу Бога"

Британский физик-теоретик предсказал открытие элементарной частицы, которая может являться ключом к разгадке взаимодействия темной материи и пролить свет на природу Вселенной.

Один из самых авторитетных ученых мира, гениальный физик-теоретик, британец Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Эдинбургского университета, где работал ученый.

Сердце Питера Хиггса перестало биться в понедельник, 8 апреля. При жизни он удостоился Нобелевской премией по физике за открытие элементарной частицы, которую назвали в его честь "бозоном Хиггса".

Бозон Хиггса также называют "частицей Бога", потому что она объясняет взаимосвязь разных сил Вселенной и может пролить свет на его природу. Открытая в 2012 году элементарная частица стала революцией в мире науки и признается одним из главных событий в истории науки 2010-х годов.

В университетском заявлении о смерти ученого отмечается, что его видение и воображение "обогатили наши знания об окружающем мире".

Напомним, по мнению некоторых ученых, бозон Хиггса обрек Вселенную на гибель. Американский физик-теоретик Джозеф Ликкен считает, что Вселенная лопнет, как мыльный пузырь, и прогнозирует, когда это произойдет.

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