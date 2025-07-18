Погиб легендарный экстремал Баумгартнер, совершивший скачок из стратосферы

Скайдайвер Феликс Баумгартнер

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Во время полета на параплане в Италии погиб 56-летний австрийский экстремал Феликс Баумгартнер.

Об этом сообщает Kurier.

Во время полета Баумгартнеру резко стало плохо, поэтому мужчина потерял управление. Его параплан столкнулся с деревянной конструкцией у бассейна гостиницы, после чего спортсмен упал в воду.

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В результате инцидента пострадала сотрудница гостиницы. Женщина получила травму шеи из-за обломка конструкции и была госпитализирована. По словам спасателей, трагедия могла унести еще больше жизней — рядом с бассейном находились десятки людей, в том числе дети.

Кто такой Феликс Баумгартнер

Феликс Баумгартнер совершил свой первый прыжок с парашютом в 16 лет. Позже он стал парашютистом в австрийской армии.

Его крупнейшими проектами были скачок 1999 года из самого высокого в то время здания, башен Петронас в Куала-Лумпуре, Малайзия. В том же году Баумгартнер прыгнул из статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В 2003 году он перелетел через Ла-Манш в специально изготовленном комбинезоне с крыльями из углеродного волокна.

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Баумгартнер стал всемирно известным в 2012 году, когда совершил исторический скачок из стратосферы с высоты почти 39 километров, преодолев в свободном падении звуковой барьер. Тогда он установил сразу три мировых рекорда, включая максимальную скорость свободного падения — 1357,6 километра в час.

За скачком Баумгартнера в прямом эфире наблюдали 8 млн человек.

«Иногда нужно подняться высоко, чтобы осознать, насколько ты действительно мал», — прокомментировал тогда он свой скачок.