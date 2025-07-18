- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 2 хв
Загинув легендарний екстремал Баумгартнер, який здійснив стрибок зі стратосфери
Скайдайвер Фелікс Баумгартнер, який здійснив стрибок зі стратосфери, загинув унаслідок нещасного випадку в Італії.
Під час польоту на параплані в Італії загинув 56-річний австрійський екстремал Фелікс Баумгартнер.
Про це передає Kurier.
Під час польоту Баумгартнеру різко стало погано, тому чоловік втратив керування. Його параплан зіткнувся з дерев’яною конструкцією біля басейну готелю, після чого спортсмен упав у воду.
Внаслідок інциденту постраждала співробітниця готелю. Жінка отримала травму шиї через уламок конструкції та була госпіталізована. За словами рятувальників, трагедія могла забрати ще більше життів — поряд із басейном перебували десятки людей, зокрема діти.
Хто такий Фелікс Баумгартнер
Фелікс Баумгартнер здійснив свій перший стрибок з парашутом у 16 років. Пізніше він став парашутистом в австрійській армії.
Його найбільшими проектами були стрибок 1999 року з найвищої на той час будівлі, веж Петронас у Куала-Лумпурі, Малайзія. Того ж року Баумгартнер стрибнув зі статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
У 2003 році, він перелетів через Ла-Манш у спеціально виготовленому комбінезоні з крилами з вуглецевого волокна.
Баумгартнер став всесвітньо відомим у 2012 році, коли здійснив історичний стрибок зі стратосфери з висоти майже 39 кілометрів, подолавши у вільному падінні звуковий бар’єр. Тоді він встановив одразу три світові рекорди, включаючи максимальну швидкість вільного падіння — 1357,6 кілометра на годину.
За стрибком Баумгартнера у прямому ефірі спостерігали 8 млн людей.
«Іноді потрібно піднятися високо, щоб усвідомити, наскільки ти насправді малий», — прокоментував тоді він свій стрибок.