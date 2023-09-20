Умер ли глава Чечни Кадыров: ответ ГУР

Смерть Кадырова может иметь положительные последствия для борцов за независимость Ичкерии, считают в ГУР.

Скандальный голова Чечни Рамзан Кадыров пока жив, однако его состояние здоровья — тяжелое.

Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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"К сожалению, дон. Пока жив дон (с юмором – ред.). Нет подтверждения о смерти. Но его состояние здоровья тяжелое. И это уже влияет на политические режимы вокруг его режима и в целом архитектуры и безопасности режима Путина", – заявил Юсов.

Он отметил, что борьба за перераспределение властей уже началась.

"Поскольку режим Кадырова глубоко дотационный. И это все средства из российского бюджета и не только. Ряд бизнесов, в том числе на оккупированных территориях и не только. И за это "наследство" уже начинается борьба", — объяснил Юсов.

Однако в разведке полагают, что смерть Кадырова может иметь и положительные последствия для борцов за независимость Ичкерии, а также других порабощенных народов Кавказа. И Юсов уверен, что они этим шансом воспользуются.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о возможной смерти Кадырова. Официально ни Чечня, ни Россия не комментировались. В Кремлизе умалчивали его состояние здоровья. В то же время чеченский активист Янгулбаев утверждал, что глава Чечни умер.

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