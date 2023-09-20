Принцесса Леонор в военной академии: королевская семья показала эксклюзивные кадры

Испанская принцесса Леонор сейчас проходит военную подготовку, а мы можем заглянуть "за кулисы" и посмотреть, как это происходит.

17-летняя дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции недавно стала студенткой Главной военной академии в Сарагосе. Там будущая королева Испании проведет год, прежде чем перейдет в военно-морское училище, затем третий курс проведет в Главной воздушной академии. Наследница испанского престола, станет главнокомандующим вооруженными силами, как только станет монархом.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

На одном из снимков, сделанных во время учений, видно, как принцесса улыбается вместе со своими товарищами-кадетами, одетая в форму и держащая в руках что-то похожее на винтовку. На другой фотографии она позирует с однокурсниками, одетая в камуфляж и защитное снаряжение.

Генеральная военная академия Сарагосы следует строгому расписанию в течение недели, но у принцессы Леонор есть возможность иногда возвращаться домой на выходных, только если она не будет присутствовать на маневрах.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

В октябре Леонор исполнится 18 лет. Вот что она говорит по поводу своей учебы: "Я только что закончила среднюю школу и собираюсь начать новый этап с периода военной подготовки. Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши вооруженные силы. Это важный момент в моей жизни, и я очень взволнована и полна решимости продолжать учиться и прилагать все усилия".

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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