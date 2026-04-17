52-летняя Хайди Клум ошеломила прозрачным платьем-сеткой, которое демонстрировало ее ноги

Супермодель 90-х Хайди Клум появилась на гала-вечере, который проводился в Лос-Анджелесе в Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — крупнейшем художественном музее на западном побережье США.

Модель выбрала платье-боди с халтером, глубоким декольте и открытой спиной, которое также имело прозрачную юбку-сетку, полностью открывающую ноги. Образ Клум дополнила коричневой накидкой с длинным мехом и мюлями с открытыми пальцами.

Также Хайди сделала объемную укладку и яркий макияж, который идеально подходил к ее шоколадному платью.

Компанию суперзвезде на этом светском мероприятии составил ее старший сын Генри, который благодаря протекции матери также строит модельную карьеру. Парень надел черный костюм, который дополнил украшениями на шее.

Всего у Клум четверо детей — две дочери и два сына. Отец ее детей британский певец Сил, который также удочерил старшую дочь Хайди Лени от предыдущих отношений и вырастил как родного ребенка. Пара была в браке с 2005 по 2014 год.