Четырехлетний ребенок трагически погиб в 100 метрах от собственного дома: фото

Полиция расследует трагический случай в Тернопольской области / © tp.npu.gov.ua

Реклама

В Тернопольской области в результате несчастного случая погиб 4-летний мальчик. Сообщение о смерти ребенка поступило в спецлинию полиции от медиков бригады экстренной помощи 17 апреля.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В ходе проверки правоохранители установили, что трагедия произошла около 11:40. В это время бабушка обнаружила внука в воде и вызвала медиков.

Реклама

По предварительной информации, за ребенком наблюдали бабушка и дедушка. Мальчик находился во дворе. В момент трагедии мать была на работе, бабушка в доме, а дедушка в огороде. Территория домохозяйства ограждена, однако ребенок самостоятельно вышел за пределы двора и направился к водоему, расположенному примерно в 100 метрах от дома. По словам родственников, мальчик по-прежнему убегал туда играть.

Отсутствие внука обнаружила старушка. Через некоторое время женщина обнаружила ребенка в пруду глубиной около 70 сантиметров. Она вытащила мальчика из воды, а дедушка пытался оказать первую помощь.

В водоеме утонул четырехлетний мальчик / © tp.npu.gov.ua

Приехавшие на вызов медики также пытались реанимировать малыша. Однако спасти его не удалось.

Погибший — единственный ребенок в семье. Его отец — военнослужащий.

Реклама

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай». Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

Полиция призывает родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, особенно вблизи водоемов.

