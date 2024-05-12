Умер первый в мире мужчина со свиной почкой: в чем причина

Кроме болезни почек, пациент также страдал диабетом 2-го типа и гипертонией.

Первый в мире пациент, которому врачи пересадили генетически модифицированную почку свиньи, скончался спустя почти два месяца после трансплантации. Врачи утверждают, что смерть Рика Слеймана не была связана с пересадкой органа.

Об этом сообщает BBC.

В марте 2024 года врачи Массачусетской общей больницы в Бостоне пересадили генетически модифицированную почку свиньи в тело Рика Слеймана, 62-летнего американца, страдающего терминальной стадией заболевания почек.

Представители американской больницы заявили, что эта операция стала первой в области ксенотрансплантации – трансплантации органов или тканей от одного вида к другому, что считается потенциальным решением проблемы нехватки органов во всем мире.

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В воскресенье, 12 мая, они сообщили о смерти Рика Слеймана, которая, однако, не была связана с трансплантацией.

“У нас нет никаких признаков того, что смерть стала результатом его недавней трансплантации. Мистер Слейман навсегда будет считаться маяком надежды для многих перенесших трансплантацию пациентов во всем мире, и мы глубоко благодарны за его доверие и желание развивать сферу ксенотрансплантации”, – заявили врачи Массачусетской больницы в Бостоне.

Кроме болезни почек, Слейман также страдал диабетом 2-го типа и гипертонией. В 2018 году ему пересадили человеческую почку, но через пять лет она начала давать сбой.

После трансплантации свиной почки 16 марта врачи подтвердили, что ему больше не нужен диализ, поскольку новый орган функционирует хорошо.

Родственники умершего пациента отдали должное команде врачей, которые ухаживали за ним.

"Наша семья глубоко расстроена внезапной смертью нашего любимого Рика, но находит утешение в том факте, что он являлся источником вдохновения для многих людей", — говорится в заявлении его родственников.

Трансплантированная почка происходит от свиньи, генетически модифицированной для удаления вредных генов свиньи и добавления определенных человеческих генов для улучшения совместимости с людьми. Без генетической модификации человеческий организм совершил бы ее немедленное отторжение. Ученые также инактивировали эндогенные ретровирусы свиней в организме животного-донора, чтобы устранить риск инфицирования человека.

Напомним, осенью 2023 года второй в мире мужчина, которому пересадили сердце свиньи, умер через шесть недель после имплантации органа.

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