В Афганистане талибы начали брать в сексуальное рабство 12-летних девочек

В Афганистане талибы начали брать в сексуальное рабство 12-летних девочек

Девочек и женщин террористы рассматривают как "военную добычу", которую нужно разделить между победителями.

В Афганистане главари "Талибана" начали требовать от имамов захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, в возрасте от 12 до 45 лет, для своих боевиков.

Об этом сообщает Dailymail.

Также читайте Байден не сожалеет о выводе войск США из Афганистана

В прошлом месяце появилась информация о том, что бойцы приказали имамам и старейшинам племен подготовить списки всех женщин в возрасте от 15 до 45 лет, которые незамужем или овдовели, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Однако сейчас в сексуальное рабство попадают и 12-летние девочки.

Девочек и женщин террористы рассматривают как "военную добычу", которую нужно разделить между победителями.

"Им даже не обязятельно жениться, это форма сексуального рабства", — заявил профессор политики Американского университета в Афганистане Омар Садр.

По его словам, такие действия являются формой "этнической чистки", поскольку другие культуры принудительно ассимилируются в пуштунской группе талибов.

Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать из захваченных талибами населенных пунктов.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

Новости мира: исламистское движение Талибан захватывает Афганистан после вывода американских войск

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку