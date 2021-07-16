В Австрии растет заболеваемость COVID: в стране усиливают карантин

Ограничения касаются ночных клубов и ресторанов.

В Австрии решили усилить карантин от 22 июля из-за роста заболеваемости коронавирус.

Об этом со ссылкой на правительство страны пишет издание The Local.

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Несмотря на то, что маски не будут обязательными в учреждениях розничной торговли, они обязательны в общественном транспорте и в супермаркетах.

Кроме того, власти взялись за ночные клубы, рестораны, бары и массовые мероприятия. Посещать клубы от 22 июля смогут только полностью вакцинированы от COVID-19, а также австирйци, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста меньше чем за 72 часов до мероприятия. К слову, людей, которые вылечились от коронавируса или имеют отрицательный результа теста на антигены, не будут пускать.

Как сообщалось, с 10 июля в связи с ростом количества заражений коронавируса COVID-19 в Нидерландах начала действовать ряд новых ограничительных мер: прекратили работу ночные клубы и дискотеки, а магазины закрываются в полночь. Все мероприятия развлекательного характера, в частности живая музыка, будут запрещены. Однако, как отмечают власти страны, пока речь не идет о новом локдаун и обязательное ношение масок в помещении.

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