В Бразилии разбился самолет с туристами – никто не выжил

В Бразилии разбился чартерный самолет с туристами на борту.

В Бразилии, провинция Барселуш, штат Амазонка, вечером 16 сентября разбился чартерный самолет с туристами – погибли все 14 человек.

Об этом пишет CNN.

Известно, что на борту самолета находились 12 туристов и два пилота. Авиакомпания Manaus Aerotaxi обнародовала заявление о начале расследования, но пока не предоставила подробности авиакатастрофы.

"Мы рассчитываем на уважение конфиденциальности тех, кто вовлечен в это тяжелое время, и будем готовы предоставлять всю необходимую информацию и обновление по мере продвижения расследования", — говорится в заявлении.

Некоторые бразильские СМИ сообщили, что среди погибших есть граждане США. Пассажиры самолета направлялись на место для любительской рыбалки, а авария могла произойти из-за непогоды – во время приземления шел сильный дождь.

Напомним, в Италии после падения военного самолета погибла 5-летняя девочка (видео).

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