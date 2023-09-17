В Бразилии разбился самолет с туристами – никто не выжил

В Бразилии разбился чартерный самолет с туристами на борту.
В Бразилии, провинция Барселуш, штат Амазонка, вечером 16 сентября разбился чартерный самолет с туристами – погибли все 14 человек.
Об этом пишет CNN.
Известно, что на борту самолета находились 12 туристов и два пилота. Авиакомпания Manaus Aerotaxi обнародовала заявление о начале расследования, но пока не предоставила подробности авиакатастрофы.
"Мы рассчитываем на уважение конфиденциальности тех, кто вовлечен в это тяжелое время, и будем готовы предоставлять всю необходимую информацию и обновление по мере продвижения расследования", — говорится в заявлении.
Некоторые бразильские СМИ сообщили, что среди погибших есть граждане США. Пассажиры самолета направлялись на место для любительской рыбалки, а авария могла произойти из-за непогоды – во время приземления шел сильный дождь.
Напомним, в Италии после падения военного самолета погибла 5-летняя девочка (видео).
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