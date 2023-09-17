У Бразилії розбився літак із туристами – ніхто не вижив

У Бразилії, провінція Барселуш, штат Амазонка, ввечері 16 вересня розбився чартерний літак із туристами – загинули всі 14 людей.

Про це пише CNN.

Відомо, що на борту літака перебували 12 туристів та два пілоти. Авіакомпанія Manaus Aerotaxi оприлюднила заяву про початок розслідування, але поки не надала подробиць авіакатастрофи.

"Ми розраховуємо на повагу до конфіденційності тих, хто залучений у цей важкий час, і будемо готові надавати всю необхідну інформацію та оновлення в міру просування розслідування", - йдеться у заяві.

Деякі бразильські ЗМІ повідомили, що серед загиблих є громадяни США. Пасажири літака прямували на місце для любительської риболовлі, а аварія могла статися через негоду – під час приземлення йшов сильний дощ.

Нагадаємо, в Італії після падіння військового літака загинула 5-річна дівчинка (відео).

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