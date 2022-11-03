В Эфиопии официально закончилась гражданская война

Всего через одну неделю после начала мирных переговоров стороны заключили соглашение о прекращении войны
В Эфиопии официальные власти и сепаратисты из провинции Тиграй заключили мирное соглашение после двух лет войны.
Как сообщает Reuters, об этом объявил бывший президент Нигерии Олусеган Абассаньо, который был посредником в переговорах.
"Две стороны конфликта в Эфиопии официально согласились прекратить боевые действия", – сказал он и добавил, что теперь в стране будет постепенное восстановление закона и порядка.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед поблагодарил Обасанджо и других посредников за завершение мирных переговоров, отметив в заявлении, что правительство обязуется выполнять соглашение.
"Наша приверженность миру остается непоколебимой. И наша приверженность сотрудничеству для выполнения соглашения столь же сильна", — говорится в заявлении премьера.
Напомним, ранее сообщалось, что террористы устроили два взрыва в столице Сомали, в результате чего по меньшей мере 100 погибших.
Также мы информировали, что по меньшей мере 15 человек погибли и еще 40 получили ранения в результате нападения на шиитскую религиозную святыню в южном иранском городе Шираз.
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