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У Ефіопії офіційно закінчилась громадянська війна

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У Ефіопії офіційно закінчилась громадянська війна

Фото: Associated Press

Всього за один тиждень після початку мирних переговорів сторони заключили угоду про припинення війни

У Ефіопії офіційна влада та сепаратисти з провінції Тиграй уклали мирну угоду після двох років війни.

Як повідомляє Reuters, про це оголосив колишній президент Нігерії Олусеган Абасаньйо, кий був посередником у перемовинах.

"Дві сторони конфлікту в Ефіопії офіційно погодилися припинити бойові дії", - сказав він і додав, що тепер у країні буде поступове відновлення закону й порядку.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед висловив вдячність Обасанджо та іншим посередникам за завершення мирних переговорів, зазначивши в заяві, що уряд бере на себе зобов'язання виконувати угоду.

"Наша прихильність до миру залишається непохитною. І наша прихильність співпраці для виконання угоди є настільки ж сильною", — йдеться в заяві прем'єра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористи влаштували два вибухи в столиці Сомалі, в результаті чого щонайменше 100 загиблих.

Також ми інформували, що щонайменше 15 людей загинули та ще 40 зазнали поранень внаслідок нападу на шиїтську релігійну святиню в південному іранському місті Шираз.

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Дата публікації
Перегляди
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