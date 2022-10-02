В Финляндии россиян-дезертиров селят вместе с украинскими беженцами — соцсети

В центры, где в основном проживают украинские женщины с детьми, селят российских дезертиров.

В Финляндии, куда массово убегали российские дезертиры от путинской мобилизации, россиян начали селить в центры, где проживают украинские беженцы.

Об этом сообщил в соцсети известный блоггер украинский блоггер под ником "Фашик Донецкий".

"В Финляндии в центры украинских беженцев, где в основном проживают женщины с детьми, селят российских дизертиров", – сообщил блоггер и прикрепил скриншоты из местной группы, где украинцы обсуждают эту проблему.

Судя по комментариям, такие инциденты случались в городах Сало, Халлико, Пори, Уусикаупунки, Турку и других.

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"Мы проживаем в центре беженцев... В наш центр заселили очень много мужчин-россиян. Большинство жителей (центра. — Ред.) — это женщины с детьми, которые бежали от войны из Мариуполя, Херсона, Изюма и других областей. Все просто в шоковом состоянии и не понимают, как объяснить детям и себе, как жить дальше рядом с людьми, страна которых тебя убивает", – написала одна из украинок.

В частности, в городе Халлико из-за толп "бородатых чеченцев" и других россиян украинки волнуются за свою безопасность и за безопасность своих детей.

Украинцы подчеркивают, что такой шаг финнов можно сравнить с подселением к жертве изнасилования родственников насильника. Беженцы предостерегают финнов, что они совершенно не понимают, "какую беду пускают в свой дом и что их может ждать в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что в Ирландии 8-летнюю украинку нашли с ножевыми ранениями, а рядом – ее мать без сознания.

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