В Германии обсуждают сокращение соцпомощи украинцам

Более 270 тысяч украинцев нашли работу в Германии / © Associated Press

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Социальная помощь для украинских беженцев в Германии снова стала предметом обсуждения среди политиков страны. (Markus Söder), выступая в эфире телеканала ZDF в воскресенье, 3 августа, высказался за то, чтобы лишить нынешних выплат всех украинцев, получающих соцпомощь по безработице в Германии (так называемые "деньги для граждан" - Bürgergeld). Зедера, "нет ни одной страны в мире", где бы для украинских беженцев действовали такие правила, как в Германии, из-за чего, мол, "так мало людей из Украины работают". 46,9 млрд евро.

Об этом пишет DW .

Приравнять украинцев к беженцам из других стран

Зедер предлагает заменить нынешние выплаты безработным украинцам помощью, которую выплачивают беженцам из других стран, подавших заявление на получение убежища и ожидающих его рассмотрения. Эта помощь иначе организована, за нее отвечают другие органы и, самое главное, она существенно меньше: например, живущий сам получает примерно 460 вместо 560 евро. Более жесткими являются также требования для получения медицинской помощи.

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Заявления главы ХСС ужесточили призывы, которые в последние дни звучали из рядов его партии. На прошлой неделе социальные выплаты по безработице для украинцев подверг критике эксперт ХСС по внешнеполитическим вопросам Штефан Майер (Stephan Mayer). И хотя его призывы отменить выплаты касались только мужчин призывного возраста, в интервью телеканалу WELT TV политик назвал "ошибкой изначально" введение полноценной соцпомощи украинским беженцам. Аргумент – они, мол, не уплатили "ни одного евро" на соцстрахование или налоги в Германии.

Поддержка и критика от коалиционных партнеров

Заявления политиков из ХСС вызвали разные реакции среди немецких политиков. Глава ведомства федерального канцлера, представитель ХДС Торстен Фрай (Thorsten Frei) с пониманием отнесся к предложению Зедера отменить "деньги для граждан" украинцам и заявил о готовности "обоюдно изменить" соответствующие договоренности между коалиционными партнерами - ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (США). По словам Фрая, интеграция украинских беженцев в рынок труда в Германии "сработала гораздо хуже, чем в других странах".

Мол, "если де-факто работает только каждый третий трудоспособный украинец, то это мало".

Впрочем, из рядов главной правящей партии Германии прозвучали и критические голоса. Председатель Христианско-демократического союза рабочих, депутат Европарламента Деннис Радтке (Dennis Radtke) назвал требования Зедера преувеличенными и "базарными". По его словам, изменить правила для украинских беженцев задним числом технически сложно, а их польза ввиду интеграционных процессов - "сомнительная".

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Уменьшение соцпомощи только для вновь прибывших украинцев

В то же время из рядов социал-демократов пока прозвучала сдержанная реакция на инициативу баварского премьера. Вицеканцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в эфире радиовещателя Deutschlandfunk утром понедельника, 4 августа, лишь указал на договоренности, закрепленные в коалиционном соглашении. Согласно им, только те украинские беженцы, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года и не могут самостоятельно себя обеспечить, должны в будущем получать только сокращенные социальные выплаты по аналогии соискателям убежища из других стран. Вместо тех, кто проживал в Германии до этого, изменения тронуть не должны. Впрочем, пока практическое решение этим планам правительству найти не удается. Эксперты указывают на юридические и технические трудности введения новых правил. Пока все украинцы, не имеющие достаточно доходов, имеют право на стандартную социальную помощь "деньги для граждан", которую получают, в частности, и безработные немцы.

Но если Клингбайль сообщил, что не собирается вступать в публичную дискуссию вопрос помощи украинским беженцам, парламентский руководитель фракции СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese) отверг идею руководителя ХСС, сославшись прежде всего на огромные бюрократические трудности, с которыми придется столкнуться немецким гражданам. сэкономленные средства для бюджета будут израсходованы в другом месте.

Трудоустройство беженцев зависит не только от мотивации

Исследователь рынка труда и миграции Ксения Гацкова сомневается, что сокращение соцпомощи безработным украинским беженцам в Германии поможет повысить уровень их занятости. Она работает в немецком Институте исследований рынка труда и карьеры (IAB) и вместе с коллегами изучает жизненную и профессиональную ситуацию украинских беженцев в Германии.

"Подобными заявлениями" немецкие политики лишь пытаются просто представить сложную ситуацию, убеждена Гацкова. "Барьеры, стоящие перед людьми на пути к трудоустройству, - это не мотивация, а другие факторы. Ведь 94 процента украинских беженцев в трудоспособном возрасте, которые до сих пор не работают, хотят работать в Германии".

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Среди факторов, негативно влияющих на трудоустройство украинцев в Германии, исследовательница называет низкие знания языка, травматический опыт войны и бегства, ограниченные возможности ухода за детьми, проблемы с признанием украинских документов об образовании. Отрицательно на шансы трудоустройства влияет и неуверенность в будущем статусе в Германии. "Работодателей отпугивает тот факт, что они не знают, сколько человек пробудет в стране и не должен ли будет через год или два покинуть Германию", - говорит Гацкова. Только за время войны временная гуманитарная защита, позволяющая украинцам жить и работать в Германии, была продлена уже дважды, сейчас она действует до конца марта 2026 года.

Низкие соцвыплаты – не панацея для трудоустройства

Исследовательница говорит, что опыт других стран демонстрирует, что сокращение выплат беженцам в лучшем случае лишь краткосрочно помогает увеличить уровень трудоустройства, и то только среди отдельных групп. "В Дании провели реформу по сокращению выплат для соискателей убежища, и можно было даже в долгосрочной перспективе исследовать последствия этого сокращения. В конце концов, можно было увидеть лишь очень маленький и краткосрочный положительный эффект на трудоустройство, причем только среди мужчин", - говорит Гацкова. В то же время, реформа имела ряд негативных последствий, объясняет исследовательница. В частности, снизилось качество работы, за которую берутся беженцы, а также увеличился уровень преступности среди этой группы населения, а дети начали демонстрировать худшую успеваемость в школе.

Тем не менее, перспектива отмены "денег для граждан" для украинских беженцев в Германии абсолютно реальна, уверен политолог Штефан Мастер (Stefan Meister) из Немецкого общества международной политики (DGAP). Причина – высокая популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии", для которой беженцы и расходы на них – одна из главных тем. "АдН инструментализует вопросы беженцев и давит и ХДС/ХСС, поэтому это (призывы уменьшить помощь украинским беженцам. - Ред .) - в определенном году реакция на давление правых сил", - говорит он. Мастер прогнозирует, что ХДС и СДПГ в конечном итоге пойдут на нынешние требования ХСС, так же как они согласились на усиленный контроль на границах Германии, которую продвигала баварская партия. По мнению политолога, немецкое общество положительно отреагирует на изменения, потому что это, "в некотором роде, вопрос справедливости". Ведь украинцы будут тогда приравнены ко всем остальным беженцам в Германии.

Автор: Даниил Билык.