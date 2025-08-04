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"Это вам не Польша": украинка назвала идеальную страну Европы для переезда
Блогерша рассказала, почему решила жить именно в Словении и назвала преимущества этой страны.
Украинка Наталья, проживающая в Словении, рассказала, почему выбрала для переезда именно эту страну и назвала ее преимущества для жизни.
Об этом она рассказала в своем Tik-Tok.
Безопасность Наталья отмечает, что не боится отпустить ребенка поиграть на площадку одного.
2. Экология.
По словам блоггера, Словения — страна, получившая статус «Зеленой столицы Европы». Наталья рассказывает, что 60 процентов Словении покрыто лесами. Кроме того, там очень чисто, сортируют мусор, и «очень мало бездомных».
3. За один день можно попасть из моря в Альпы.
«Идеальное месторасположение Словении позволяет вам попасть не только с моря в Альпы, но и через час-полтора доехать до Австрии, Италии, Хорватии и т.д», — говорит блоггер.
4. Хорошение отношения словенцев к украинцам.
«Это вам не Польша. Мне написало очень много украинцев именно из Польши, которые собираются переезжать, потому что там булят наших детей, кричат украинцам „пе***ляйте в Украину“. Здесь такого не будет. Рядовой словенец вам пожелает хорошего дня, поздравится, даже если будет видеть вас впервые в жизни», — рассказывает Tik-Tokерша.
5. Высокий уровень доверия к государственным службам.
Кроме того, Словения продолжает оказывать помощь украинцам даже тогда, когда другие страны ее отменяют. Также есть возможность бесплатного обучения в университетах.
Ранее в Financial Times написали, что украинские беженцы интегрировались лучше других.