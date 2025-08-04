"Это вам не Польша": украинка назвала идеальную страну Европы для переезда

Город Марибор в Словении / © Pixabay

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Украинка Наталья, проживающая в Словении, рассказала, почему выбрала для переезда именно эту страну и назвала ее преимущества для жизни.

Об этом она рассказала в своем Tik-Tok.

Безопасность Наталья отмечает, что не боится отпустить ребенка поиграть на площадку одного.

2. Экология.

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По словам блоггера, Словения — страна, получившая статус «Зеленой столицы Европы». Наталья рассказывает, что 60 процентов Словении покрыто лесами. Кроме того, там очень чисто, сортируют мусор, и «очень мало бездомных».

3. За один день можно попасть из моря в Альпы.

«Идеальное месторасположение Словении позволяет вам попасть не только с моря в Альпы, но и через час-полтора доехать до Австрии, Италии, Хорватии и т.д», — говорит блоггер.

4. Хорошение отношения словенцев к украинцам.

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«Это вам не Польша. Мне написало очень много украинцев именно из Польши, которые собираются переезжать, потому что там булят наших детей, кричат украинцам „пе***ляйте в Украину“. Здесь такого не будет. Рядовой словенец вам пожелает хорошего дня, поздравится, даже если будет видеть вас впервые в жизни», — рассказывает Tik-Tokерша.

5. Высокий уровень доверия к государственным службам.

Кроме того, Словения продолжает оказывать помощь украинцам даже тогда, когда другие страны ее отменяют. Также есть возможность бесплатного обучения в университетах.

Ранее в Financial Times написали, что украинские беженцы интегрировались лучше других.

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