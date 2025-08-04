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"Це вам не Польща": українка назвала ідеальну країну Європи для переїзду
Блогерка розповіла, чому вирішила жити саме у Словенії і назвала переваги цієї країни.
Українка Наталія, яка проживає у Словенії, розповіла, чому обрала для переїзду саме цю країну і назвала її переваги для життя.
Про це вона розповіла у своєму Tik-Tok.
Безпека. Наталія зазначає, що не боїться відпустити дитину погратися до майданчика саму.
2. Екологія.
За словами блогерки, Словенія — країна, що отримала статус «Зеленої столиці Європи». Наталія розповідає, що 60 відсотків Словенії вкрито лісами. Крім того, там дуже чисто, сортують сміття, і «дуже мало безхатьків».
3. За один день можна потрапити з моря в Альпи.
«Ідеальне місцерозташування Словенії дозволяє вам потрапити не лише з моря до Альпів, але й за годинку-півтори доїхати до Австрії, Італії, Хорватії і т.д», — каже блогерка.
4. Хорошення ставлення словенців до українців.
«Це вам не Польща. Мені написало дуже багато українців саме з Польщі, які збираються переїжджати, бо там булять наших дітей, кричать українцям „пе***ляйте в Україну“. Тут такого не буде. Пересічний словенець вам побажає гарного дня, привітається, навіть якщо бачитиме вас вперше в житті», — розповідає Tik-Tokерка.
5. Високий рівень довіри до державних служб.
Крім того, Словенія продовжує надавати допомогу українцям навіть тоді, коли інші країни її скасовують. Також є можливість безкоштовного навчання в університетах.
Раніше у Financial Times написали, що українські біженці інтегрувались краще, ніж інші.