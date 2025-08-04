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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Це вам не Польща": українка назвала ідеальну країну Європи для переїзду

Блогерка розповіла, чому вирішила жити саме у Словенії і назвала переваги цієї країни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Місто Марібор у Словенії

Місто Марібор у Словенії / © Pixabay

Українка Наталія, яка проживає у Словенії, розповіла, чому обрала для переїзду саме цю країну і назвала її переваги для життя.

Про це вона розповіла у своєму Tik-Tok.

  1. Безпека. Наталія зазначає, що не боїться відпустити дитину погратися до майданчика саму.

2. Екологія.

За словами блогерки, Словенія — країна, що отримала статус «Зеленої столиці Європи». Наталія розповідає, що 60 відсотків Словенії вкрито лісами. Крім того, там дуже чисто, сортують сміття, і «дуже мало безхатьків».

3. За один день можна потрапити з моря в Альпи.

«Ідеальне місцерозташування Словенії дозволяє вам потрапити не лише з моря до Альпів, але й за годинку-півтори доїхати до Австрії, Італії, Хорватії і т.д», — каже блогерка.

4. Хорошення ставлення словенців до українців.

«Це вам не Польща. Мені написало дуже багато українців саме з Польщі, які збираються переїжджати, бо там булять наших дітей, кричать українцям „пе***ляйте в Україну“. Тут такого не буде. Пересічний словенець вам побажає гарного дня, привітається, навіть якщо бачитиме вас вперше в житті», — розповідає Tik-Tokерка.

5. Високий рівень довіри до державних служб.

Крім того, Словенія продовжує надавати допомогу українцям навіть тоді, коли інші країни її скасовують. Також є можливість безкоштовного навчання в університетах.

Раніше у Financial Times написали, що українські біженці інтегрувались краще, ніж інші.

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