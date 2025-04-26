В Германии растет популярность ультраправой партии, поддерживающей Путина – Мельник

Партия "Альтернатива для Германии" увеличивает популярность / © Associated Press

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Популярность ультраправой партии «Альтернатива для Германии», поддерживающей Путина, создает вызов для Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на YouTube-канале Мосейчук Podcast.

По его словам, самой популярной партией в Германии уже не является партия христианских демократов Фридриха Мерца.

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«Впервые за всю историю партия крайне правых “Альтернатива для Германии“ обогнала консерваторов. И сегодня все прогнозируют, что на состоявшихся через три года выборах эта партия наберет большинство голосов», — сообщил Андрей Мельник.

Украинский дипломат подчеркнул, что это создает огромный риск для Украины.

«Это партия, стоящая на стороне Путина, поддерживает его курс и оправдывает агрессию. Это огромный вызов», — отметил он.

Напомним, консерваторы Фридриха Мерца и лидеры левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли быстрого коалиционного соглашения, которое станет первым шагом к формированию нового правительства.