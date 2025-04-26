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В Германии растет популярность ультраправой партии, поддерживающей Путина – Мельник
Самой популярной партией в Германии уже не является партия христианских демократов Фридриха Мерца.
Популярность ультраправой партии «Альтернатива для Германии», поддерживающей Путина, создает вызов для Украины.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на YouTube-канале Мосейчук Podcast.
По его словам, самой популярной партией в Германии уже не является партия христианских демократов Фридриха Мерца.
«Впервые за всю историю партия крайне правых “Альтернатива для Германии“ обогнала консерваторов. И сегодня все прогнозируют, что на состоявшихся через три года выборах эта партия наберет большинство голосов», — сообщил Андрей Мельник.
Украинский дипломат подчеркнул, что это создает огромный риск для Украины.
«Это партия, стоящая на стороне Путина, поддерживает его курс и оправдывает агрессию. Это огромный вызов», — отметил он.
Напомним, консерваторы Фридриха Мерца и лидеры левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли быстрого коалиционного соглашения, которое станет первым шагом к формированию нового правительства.