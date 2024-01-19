ГПСУ сообщила о разблокировании пункта пропуска в Румынии

Пропуск всех транспортных средств производится в обычном режиме.

Блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского "Красноильска", прекращена. Движение полностью восстановлено.

Об этом сообщила ГПСУ.

"Напоминаем, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам", – добавили в ведомстве.

Как отмечалось, 15 января на территории Румынии местные фермеры заблокировали движение грузовиков уже через два пункта пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус".

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