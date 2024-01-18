Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Сколько будет продолжаться блокировка – неизвестно.

Утром 18 января румынские фермеры техникой заблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дякове" на границе с Закарпатской областью. У КПП образовались очереди из транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

"Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение грузовиков на выезд из Украины временно приостановлено, чтобы не допустить блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны.

Сейчас выезда из Украины ожидают около десяти грузовиков, а в очереди находится 607 транспортных средств.

Как сообщалось, 16 января стало известно, что фермеры останавливают протесты на границе с Польшей. Польские дальнобойщики достигли согласия с правительством по "определенным условиям". В Варшаве говорят, что в ближайшие дни очереди на разблокированных пограничных переходах исчезнут.

Читайте также: