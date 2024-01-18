Как Украина может победить в войне Россию: мнение эксперта

Полномасштабная российско-украинская война уникальна в своем роде. Размах боевых действий, длина линии фронта, площадь минных полей, расход боеприпасов соответствуют показателям Первой и Второй мировой войны, но обе стороны используют передовые технологии – спутники, высокоточное оружие, искусственный интеллект, новейшее программное обеспечение и дроны. Украина может победить Россию на поле боя благодаря технологическому превосходству.

Об этом пишет в Foreign Affairs бывший министр обороны Украины, а сейчас – руководитель Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Он вспоминает, что украинцам удалось добиться весомых побед в войне не благодаря количественному превосходству в огневой или живой силе, а из-за креативного использования технологий. К примеру, российский Черноморский флот, на победу над которым западные обозреватели даже не надеялись (в начале полномасштабного вторжения он имел 11 готовых к задействованию десантных кораблей), теперь фактически скрывается на восточном краю Черного моря. Украина, которая единственный боевой корабль после 24 февраля 2022 года сама подтопила, смогла фактически обезвредить российский флот умелым применением новых надводных дронов и ракет. Похожая ситуация была с воздушными дронами, через которые страны уже меняют свои военные доктрины.

"Выяснилось, что приборами за несколько сотен или тысяч долларов можно выводить из строя многомиллионную военную технику ― и это тоже показали украинцы. К сожалению, России удается копировать и тиражировать наиболее эффективные украинские изобретения ― поэтому для сохранения технологического преимущества ВСУ нужно постоянно развиваться", – пишет автор.

По его мнению, Запад должен делать ставку на новые технологии, либо делиться с Украиной своими современными разработками, либо помогать украинцам разрабатывать новейшую технику.

"Это в итоге может помочь значительно больше, чем поставки конвенционного оружия: у России еще много танков и "пушечного мяса" и нивелировать это преимущество такими же танками сложно", — пишет экс-министр.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на использование Украиной западного оружия против "военных целей" на территории России, которая, по его словам, "бросила вызов всему западному миру".

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