Як Україна може перемогти у війні Росію: думка експерта

Повномасштабна російсько-українська війна є унікальною у своєму роді. Розмах бойових дій, довжина лінії фронту, площа мінних полів, витрата боєприпасів відповідають показникам Першої та Другої світової війни, але водночас обидві сторони використовують передові технології – супутники, високоточну зброю, штучний інтелект, новітнє програмне забезпечення та дрони. Україна може перемогти Росію на полі бою завдяки технологічній перевазі.

Про це пише у Foreign Affairs колишній міністр оборони України, а наразі - керівник Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

Він згадує, що українцям вдалося досягти вагомих перемог у війні не завдяки кількісній перевазі у вогневій чи живій силі, а через креативне використання технологій. Наприклад, російський Чорноморський флот, на перемогу над яким західні оглядачі навіть не сподівались (на початку повномасштабного вторгнення він мав 11 готових до задіяння десантних кораблів), тепер фактично ховається на східному краю Чорного моря. Україна, яка єдиний свій бойовий корабель після 24 лютого 2022 року сама підтопила, змогла фактично знешкодити російський флот вмілим застосуванням нових надводних дронів та ракет. Схожа ситуація була з повітряними дронами, що через них країни вже змінюють свої військові доктрини.

"З'ясувалося, що приладами за кілька сотень чи тисяч доларів можна виводити з ладу багатомільйонну військову техніку ― і це теж показали українці. На жаль, Росії вдається копіювати й тиражувати найбільш ефективні українські винаходи ― тому для збереження технологічної переваги ЗСУ потрібно постійно розвиватись", - пише автор.

На його думку, Захід має робити ставку на нові технології, або ділитися з Україною своїми найсучаснішими розробками, або допомагати українцям розробляти новітню техніку.

"Це в підсумку може допомогти значно більше за постачання конвенційної зброї: Росія має ще багато танків і гарматного мʼяса й нівелювати цю перевагу такими ж танками складно", - пише ексміністр.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс виступив проти обмежень на використання Україною західної зброї проти "військових цілей" на території Росії, яка, за його словами, "кинула виклик усьому західному світу".

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