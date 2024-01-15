Румыны заблокировали уже два пункта пропуска на границе с Украиной – ГПСУ

Румынские фермеры снова блокируют пункты пропуска с Украиной.

На территории Румынии местные фермеры 15 января снова блокируют движение грузовиков уже через два пункта пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, около 12:00 понедельника румынские фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Также началась блокировка румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского — "Красноильск".

"Другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и на выезд из Украины", — добавили пограничники.

Напомним, 13 января румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

Блокада продлилась до вечера субботы, 13 января.

А уже днем 14 января местные фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

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